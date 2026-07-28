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МВД предупредило о новых схемах мошенничества

В МВД России предупредили о новых схемах мошенничества.

В МВД России предупредили о новых схемах мошенничества. Одна из них связана с банковскими картами: злоумышленники намеренно оставляют карту в банкомате, а затем обвиняют случайного прохожего в ее краже и требуют деньги, предлагая «урегулировать вопрос» без обращения в полицию.

Еще одна распространенная схема — телефонные звонки от лжесотрудников банков. Аферисты сообщают о якобы блокировке счетов из-за подозрений в дропперстве и пытаются убедить человека перевести деньги или сообщить конфиденциальные данные под предлогом защиты средств.

В МВД напоминают: при подобных звонках следует немедленно завершить разговор и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру. Также не стоит переводить деньги, передавать личные данные или выполнять требования незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов.

Европе готовят «необратимый» переход к обороне без ядерного оружия.