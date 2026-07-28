МВД предупредило о новых схемах мошенничества

В МВД России предупредили о новых схемах мошенничества. Одна из них связана с банковскими картами: злоумышленники намеренно оставляют карту в банкомате, а затем обвиняют случайного прохожего в ее краже и требуют деньги, предлагая «урегулировать вопрос» без обращения в полицию.