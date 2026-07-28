В двух районах Красноярска начали строить новые контейнерные площадки

В городской администрации отмечают, что в 2026 году на строительство новых и реконструкцию существующих контейнерных площадок в Красноярске направили 186 млн рублей из городского и краевого бюджетов. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Всего в городе планируют обустроить около 400 современных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.