В двух районах Красноярска начали строить новые контейнерные площадки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железнодорожном и Кировском районах стартовали работы по обустройству новых площадок для сбора мусора. Их возводят на территориях, которые жители чаще всего называли проблемными из-за переполненных баков и стихийных свалок.
Всего в Железнодорожном районе этим летом планируют установить 26 современных контейнерных площадок, в частности, на улицах 8 Марта, 22Б и Комбайностроителей, 3. Вместо небольших стоянок здесь обустраивают более вместительные с бетонным основанием и навесами. Это позволит установить больше контейнеров и сократить количество мусора, который раньше скапливался рядом.
В Кировском районе появится 31 новая площадка. Работы уже начались на улице Западной, 8, а объекты на улицах Щорса, 11 и Шелковой, 7−9 уже готовы. Эти адреса жители ранее озвучили во время встречи с главой Красноярска Сергеем Верещагиным.
Все площадки оборудуют стандартными контейнерами и сетками для раздельного сбора вторсырья. Также предусмотрены удобные подъезды для мусоровозов.
В городской администрации отмечают, что в 2026 году на строительство новых и реконструкцию существующих контейнерных площадок в Красноярске направили 186 млн рублей из городского и краевого бюджетов. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Всего в городе планируют обустроить около 400 современных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.