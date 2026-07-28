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«Живые выступления, пенное шоу и танцы»: на побережье Янтарного пройдёт конкурс воздушных змеев

Праздник организуют в первые выходные августа.

На побережье Янтарного пройдёт конкурс воздушных змеев. Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».

Фестиваль «Янтарное небо» пройдёт в первые выходные августа — 1 и 2 числа. Праздник организуют на центральном пляже в районе адаптивного спуска.

Участники могут принести готового воздушного змея или собрать его прямо на площадке. Во время конкурса на пляже будут выступать музыканты и диджеи, также организуют анимационную программу для детей, мастер-классы, пенное шоу и танцевальный флешмоб.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке. Заполнить форму необходимо до 31 июля.

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