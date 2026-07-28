В Красноярском крае санавиация помогла 1,7 тысячи пациентам за полгода

С начала года санитарная авиация Красноярского края помогла 1 741 пациенту, из них 1 603 человека эвакуировали в медицинские центры более высокого уровня. За первое полугодие воздушные суда провели в небе более 3 500 часов. Санавиация доставляет не только пациентов из отдаленных территорий, но и медицинские грузы, в том числе компоненты крови для экстренной помощи на местах. Один из последних вылетов был в Балахтинскую районную больницу. Оттуда в Красноярск нужно было срочно перевезти двух пациентов: одного — с подозрением на тромбоэмболию, второго — с тяжелой черепно-мозговой травмой. На место вылетела бригада в составе нейрохирурга, анестезиолога-реаниматолога и фельдшера. После стабилизации состояния пациентов доставили вертолетом в Красноярск. На острове Татышев их уже ждали реанимобили, которые перевезли больных в краевую клиническую больницу. [caption id= «attachment_372367» align= «alignnone» width= «699»] Фото: kraszdrav.ru[/caption] Чаще всего бригады вылетают к пациентам с инсультами и инфарктами. По словам руководителя отделения санитарной авиации Константина Барышникова, главная задача службы — быстро и бережно доставить таких больных в клиники, где им смогут оказать специализированную помощь. Работа санавиации организована по региональному и федеральному проектам. Федеральный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи» входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Для перевозки используют воздушные суда со специальными медицинскими модулями и реанимационным оборудованием. Напомним, что новый симуляционный класс создали в красноярской поликлинике.