В Канске подросток-бесправник попал в ДТП на мотоцикле

В Канске подросток за рулем мотоцикла попытался скрыться от полицейских и попал в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе МВД. Во время патрулирования экипаж заметил на одной из улиц мотоциклиста без шлема. Водитель, проехав мимо, увеличил скорость. На перекрестке с круговым движением он не справился с управлением, выехал на «встречку» и наехал на бордюр. Мотоцикл перевернулся.