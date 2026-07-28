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В Канске подросток-бесправник попал в ДТП на мотоцикле

В Канске проводят проверку после ДТП с несовершеннолетним водителем мотоцикла.

Источник: Комсомольская правда

В Канске подросток за рулем мотоцикла попытался скрыться от полицейских и попал в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе МВД. Во время патрулирования экипаж заметил на одной из улиц мотоциклиста без шлема. Водитель, проехав мимо, увеличил скорость. На перекрестке с круговым движением он не справился с управлением, выехал на «встречку» и наехал на бордюр. Мотоцикл перевернулся.

За рулем оказался 17-летний житель города без водительского удостоверения. Он получил травмы и был госпитализирован. С ним ехала девушка, она не пострадала.

На несовершеннолетнего составили административные материалы. Дополнительно сотрудниками Госавтоинспекции подготовлен рапорт о привлечении его родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание.