«Ротор» забрал три очка у «КАМАЗа». Взгляд со скамейки

Матч получился напряжённым: хозяева активно давили, много работали флангами и делали упор на подачи за спину, стараясь вернуть игру после раннего пропущенного мяча. Гости не стремились к тотальному контролю, но чётко следовали плану — перекрывали центр, вынуждали соперника ошибаться на краях и хладнокровно реализовывали свои шансы. Эмоции на поле были высокими: немало единоборств, жёстких стыков и предупреждений — что позже нашло отражение и в словах тренеров. Дмитрий Парфёнов («Ротор»): сдержанная удовлетворённость и акцент на системностиГлавный тренер волгоградцев не стал превращать пресс‑конференцию в торжественную речь. Его тон был деловым, с отчётливым уважением к сопернику и к работе своей команды: — Буду краток. Выиграли, выиграли заслуженно, взяли три очка и пошли дальше. Хочу команду поблагодарить и болельщиков за потрясающую поддержку на выезде. Мы готовимся к каждому матчу, как к финалу и двигаемся от игры к игре, — так Парфёнов обозначил главный итог. При этом он не скрыл, что игра складывалась непросто. — Первая часть первого тайма была под контролем. На первой минуте уже должны были вести 1:0. После паузы на воду начали ошибаться в простых ситуациях в плане перехода. Отсюда моменты у наших ворот, стандарты, — признал тренер, показывая, что команда осознаёт собственные шероховатости, — продолжил главный тренер. Отдельный блок его комментариев касался накала матча и жёлтых карточек. — Ну, это нормально, это футбол, это эмоции. Они бывают во всех матчах, и всегда присутствует напряжение. Хозяева два матча проиграли, учитывая, что это домашний матч, конечно, хотели реабилитироваться за те две игры, и отсюда, наверное, эмоции. Поэтому мы готовились к этому, мы понимали, что будет так напряжённо, — объяснил он жёсткость игры, не пытаясь ни сгладить, ни преувеличить ситуацию, — сказал он. В завершение Парфёнов сделал упор на ежедневной работе и комплексном подходе: — Мы тренируемся каждый день над всеми аспектами, да, у нас в недельном цикле есть аспекты завершения, есть взаимодействие, есть прессинг, есть атакующие действия, индивидуальная работа, стандартные положения. Это футбол, — заключил Парфенов. Антон Хазов («КАМАЗ»): разочарование и трезвый разбор болевых точекНастрой наставника «КАМАЗа» был заметно более критичным. Он честно признал, насколько тяжело отыгрываться против организованной команды: — С такой командой, как «Ротор», сложно возвращаться в игру после пропущенного гола, — заявил Хазов. Его главная претензия касалась результативности: — Мне не понравилось, что в атаке сегодня было очень немного моментов, — признался он. При этом Хазов не сваливал вину на обстоятельства, а указывал на конкретные компоненты, где команде не хватило качества: — Имея такое преимущество, «Ротор» уже более организованно стал играть, не рискуя, и здесь уже нужно мастерство, самое сложное — это позиционные атаки в современном футболе. Ну и, естественно, мы говорим о том, что чтобы выигрывать, набирать очки, нужно выигрывать вторые мячи, единоборства и так далее, тактика тактикой, но вот в этом компоненте нужно добавлять, — продолжил спикер. Тренер подробно остановился на попытках скорректировать игру в перерыве. — В перерыве говорили о вторых мячах, о том, как правильно развивать атаки, как добираться, больше играть за спину вперёд, потому что всё, что у нас было, там и подходы в первом тайме, проникновение в штрафную было после игры за спину. Нацеливали на то, чтобы это продолжать, но я повторю, что всё меньше и меньше таких зон становилось после перерыва и ближе к концу игры, — рассказал он. В этой фразе — и план, и его столкновение с реальностью: соперник грамотно перекрывал пространство, и заготовленные ходы просто переставали работать. Эмоции тренеров отражают суть матча: «Ротор» добился победы за счёт дисциплины, хладнокровия и системной работы, а «КАМАЗ» столкнулся с тем, что даже при активном давлении и правильных установках не хватило реализации и умения выигрывать ключевые эпизоды. Для волгоградцев это уверенный шаг вперёд, для челнинцев — повод серьёзно поработать над борьбой за вторые мячи и эффективностью в позиционных атаках. Александр Веселовский.