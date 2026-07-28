Беспилотную опасность объявляли в Нижегородской области 28 июля

В ночь на 28 июля в Нижегородской области объявляли беспилотную опасность. Специальный режим действовал с 00:46 до 07:29, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Нижегородцев просили соблюдать спокойствие.
Напомним, при обнаружении беспилотных аппаратов или их обломков нельзя к ним подходить: Необходимо как можно скорее набрать номер 112 и связаться с экстренными службами.
Ранее в регионе также действовал режим опасности БПЛА. В понедельник в Минобороны заявили, что Нижегородская область оказалась в числе регионов, где силы ПВО уничтожили дроны.
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