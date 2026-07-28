Два курящих пассажира попались за день на разных бортах, следовавших в Красноярск (видео)

Прибывшие стражи порядка установили, что оба пассажира курили в туалетных комнатах во время полета. На мужчин составили протоколы по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение запрета курения на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Им назначили штрафы.