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Два курящих пассажира попались за день на разных бортах, следовавших в Красноярск (видео)

В аэропорту Красноярска транспортные полицейские привлекли к ответственности двух пассажиров, которые курили на борту во время перелетов.

В аэропорту Красноярска транспортные полицейские привлекли к ответственности двух пассажиров, которые курили на борту во время перелетов.

Сообщения от представителей авиакомпаний поступили в дежурную часть во время рейсов по маршрутам Москва-Красноярск и Ош-Красноярск. Экипажи просили прислать наряды полиции на борт.

Прибывшие стражи порядка установили, что оба пассажира курили в туалетных комнатах во время полета. На мужчин составили протоколы по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение запрета курения на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Им назначили штрафы.

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