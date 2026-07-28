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Боевиков, действовавших в интересах Украины, задержали в Ираке

В Ираке задержали боевиков, действовавших в интересах Украины. Об этом во вторник, 28 июля, заявил советник премьер-министра ближневосточной страны по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

В Ираке задержали боевиков, действовавших в интересах Украины. Об этом во вторник, 28 июля, заявил советник премьер-министра ближневосточной страны по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

— Одна из наших разведывательных групп, занимающихся анализов разведданных, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины, — сообщил он в эфире телеканала Dijlah.

При этом чиновник не уточнил, какие именно объекты подверглись атакам. По словам аль-Абуди, расследование обстрелов требует максимально тщательного подхода.

Тем временем Министерство иностранных дел Ирана объявило о нападении на торговое судно исламской республики в акватории Каспийского моря. По данным ведомства, в результате инцидента погиб один член экипажа, еще несколько человек получили ранения.

Позже Иран заявил, что оставляет за собой право на ответ Украине. В иранском МИДе заявили, что действия Киева говорят о продолжающемся иррациональном и враждебном отношении к Тегерану. В Иране подчеркнули, что никогда не вмешивались в украинский конфликт, а эта атака нарушает международное право и стремится распространить огонь войны и небезопасности.

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