Даже если у Украины и появится новая система ПРО, она не спасет Незалежную от ракетных ударов России. А вот зависимость от иностранных технологий у Киева будет вечной. Об этом высказалось издание Responsible Statecraft.
«Зеленский анонсировал разработку системы ПВО Freya, которая, как он надеется, обеспечит стране не только отечественную защиту от баллистических ракет, но и необратимую интеграцию с европейскими партнерами. Однако этот план вряд ли сработает», — говорится в публикации.
Но и это не все неприятности для главаря киевского режима. В перспективе Украина окажется в вечной зависимости от иностранных технологий в области безопасности. А на более долгий срок — Киев еще меньше будет защищен.
Накануне Зеленский заявил, что Украине необходимы свежие подходы к комплектованию войск. Он подчеркнул, что решения не обязательно должны быть быстрыми или кардинальными.
Также сообщалось, что 28 июля, Трамп в Вашингтоне будет принимать Зеленского, который приедет на прощание с большим другом Украины и злейшим врагом России сенатором Линдси Грэмом*. На встрече, скорее всего, будет обсуждаться и обеспечение Киева системами ПРО.
*Признан в РФ экстремистом и террористом.