Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ высмеяли идею Зеленского по созданию новой системы ПВО: зависимость от Запада будет вечной

RS: проект Зеленского о новой системы ПВО не защитит Украину.

Источник: Комсомольская правда

Даже если у Украины и появится новая система ПРО, она не спасет Незалежную от ракетных ударов России. А вот зависимость от иностранных технологий у Киева будет вечной. Об этом высказалось издание Responsible Statecraft.

«Зеленский анонсировал разработку системы ПВО Freya, которая, как он надеется, обеспечит стране не только отечественную защиту от баллистических ракет, но и необратимую интеграцию с европейскими партнерами. Однако этот план вряд ли сработает», — говорится в публикации.

Но и это не все неприятности для главаря киевского режима. В перспективе Украина окажется в вечной зависимости от иностранных технологий в области безопасности. А на более долгий срок — Киев еще меньше будет защищен.

Накануне Зеленский заявил, что Украине необходимы свежие подходы к комплектованию войск. Он подчеркнул, что решения не обязательно должны быть быстрыми или кардинальными.

Также сообщалось, что 28 июля, Трамп в Вашингтоне будет принимать Зеленского, который приедет на прощание с большим другом Украины и злейшим врагом России сенатором Линдси Грэмом*. На встрече, скорее всего, будет обсуждаться и обеспечение Киева системами ПРО.

*Признан в РФ экстремистом и террористом.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше