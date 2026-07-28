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Режим беспилотной опасности вводили в Нижегородской области ночью 28 июля

На территории региона режим действовал с 00:46 часов.

В Нижегородской области 28 июля ввели режим беспилотной опасности. Об угрозе атаки БПЛА местных жителей оповестили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Режим был введен в 00:46 часов и действовал в течение всей ночи. В 07:29 часов режим беспилотной опасности отменили.

Нижегородцам рекомендуют не приближаться к обломкам БПЛА в случае их обнаружения и обращаться за помощью в экстренных ситуациях по номеру 112.

Ранее БПЛА сбили над Нижегородской областью ночью 27 июля.

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