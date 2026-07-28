«Руки в пол, работает ОМОН!»: хабаровчанин получил срок за грабеж табачного магазина

Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор 30-летнему местному жителю. Он признан виновным в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ). В июне 2026 года мужчина, испытывающий материальные трудности, проник в табачный магазин и, крикнув продавцу: «Руки в пол, работает ОМОН!», похитил из кассы более 68 тысяч рублей. Испуганная продавщица спряталась за прилавок, пока злоумышленник забирал деньги. Похищенным он распорядился по своему усмотрению. В суде подсудимый полностью признал вину. С учетом позиции гособвинителя суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. У осужденного уже была судимость. Государственное обвинение поддерживала прокуратура Индустриального района Хабаровска.