В Боготольском округе чиновники раздавали землю без торгов

Так, один человек получил больше 400 гектаров, хотя по закону для личного подсобного хозяйства — максимум 2,5 гектара. Всего сотрудники надзорного ведомства проверили 13 договоров аренды. Общая площадь — больше 13 миллионов квадратных метров.