В Ростовской области автомобиль сбил школьницу, которая перебегала дорогу

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Октябрьском районе в понедельник, 27 июля. По предварительным данным, водитель «Hyundai Elantra» двигался по автодороге «Новочеркасск-Багаевская» в сторону города и наехал на девочку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.