​Максим Иванов: Центр поддержки участников СВО становится местом силы и домом для наших героев

Комплексный центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Комсомольске-на-Амуре продолжает развиваться и наполняться новыми направлениями работы. Здесь уже принимают ветеранов и их близких, помогают решать социальные и бытовые вопросы, получить образование и найти работу. В здании также создают спортивный зал, комнату психологической разгрузки и памятное пространство, где будут проходить встречи со школьниками.
Центр работает в муниципальном здании на улице Краснофлотской, 22/2. Первым здесь открылось Комсомольское отделение Ассоциации ветеранов СВО. Затем к работе присоединились отделение фонда «Защитники Отечества» и Благотворительный фонд имени лейтенанта Мисилина С. Н. В дальнейшем здесь планируют разместить специалистов социальной защиты, юристов и психологов, чтобы большинство возникающих вопросов можно было решать по принципу «одного окна».
«Это уже не просто помещение, куда человек приходит с конкретной проблемой. Здесь постепенно создаётся настоящий дом для наших героев: место, где можно получить необходимую помощь, пообщаться с товарищами, заняться спортом и самому включиться в общественную жизнь города. Именно такой комплексной должна быть поддержка тех, кто возвращается с фронта», — отметил депутат Государственной Думы Максим Иванов.
Председатель Комсомольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Николай Буговец рассказал, что ветераны своими силами начали обустраивать помещения ещё осенью прошлого года. Сейчас здесь создаётся комната психологической разгрузки, появится телевизор, спортивное оборудование и композиция с флагами подразделений, в которых служили комсомольчане.
«Нам важно, чтобы ветеран приходил сюда не только тогда, когда нужно решить какую-то проблему. Он должен иметь возможность просто встретиться с товарищами, поговорить и провести время в тёплой, своей обстановке. Мы хотим, чтобы этот центр стал для ребят вторым домом, где каждый находится среди своих», — сказал Николай Буговец.
Одним из новых направлений станет спортивный зал для ветеранов. Во время предыдущего посещения руководитель Благотворительного фонда имени лейтенанта Мисилина С. Н., Николай Мисилин рассказал Максиму Иванову, что для завершения работ необходимо безопасное напольное покрытие. Депутат помог подключить к решению вопроса предпринимательское сообщество Комсомольска-на-Амуре, которое передало на проект 100 тысяч рублей.
Максим Иванов: Центр поддержки участников СВО становится местом силы и домом для наших героев. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Максим Иванов: Центр поддержки участников СВО становится местом силы и домом для наших героев. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
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«Тренажёры у нас уже есть, остаётся привести помещение в порядок, завершить вентиляцию и постелить покрытие. Это особенно важно для ребят после тяжёлых ранений: пол не должен скользить. Мы называем этот зал местом силы. Здесь ветераны смогут восстанавливаться, возвращаться к обычной жизни и оставлять войну там, где она должна остаться — на войне», — рассказал Николай Мисилин.
Благотворительный фонд имени лейтенанта Мисилина С. Н. был зарегистрирован в 2023 году. Его создал Николай Мисилин в память о сыне Сергее — выпускнике Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, погибшем при выполнении боевой задачи в 2022 году и награждённом орденом Мужества. Сегодня фонд поддерживает военнослужащих, ветеранов и семьи погибших бойцов, а также занимается сохранением памяти и патриотическим воспитанием молодёжи.
«Здесь важна каждая практическая деталь. Нужен спортзал — находим тех, кто готов помочь с материалами. Потребовалось привести в порядок подъездную дорогу — городские службы оперативно подключились. Дальше предстоит благоустройство территории. Центр развивается именно так: возникает конкретный запрос, и общая команда помогает найти решение», — подчеркнул Максим Иванов.
Максим Иванов: Центр поддержки участников СВО становится местом силы и домом для наших героев. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Максим Иванов: Центр поддержки участников СВО становится местом силы и домом для наших героев. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
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Вокруг центра объединяются и волонтёрские организации. Руководитель общественного объединения «СВОи бабушки» Галина Васильева рассказала, что движение начиналось с вязания тёплых носков для бойцов. Сегодня добровольцы плетут маскировочные сети и антидроновые шторы, изготавливают паракордовые браслеты и долгогорящие спички, собирают гуманитарную помощь и проводят занятия с детьми и студентами.
«Для бабушек всегда важно, накормлены ли внуки, тепло ли им, окружены ли они заботой. А для нас внуки — это все ребята, которые сегодня защищают страну. Мы начинали с носочков, а теперь у нас четыре пункта плетения сетей и большая работа с детскими садами, школами и техникумами. Так забота о бойцах передаётся от старшего поколения младшему», — сказала Галина Васильева.
Отдельным направлением работы центра станет патриотическое воспитание. Ветераны планируют проводить встречи и уроки мужества, рассказывать школьникам о службе, подвигах товарищей и любви к Родине. Ассоциация также развивает сотрудничество с образовательными организациями, чтобы участники СВО могли получать новые профессии, а желающие работать с детьми — педагогическое образование.
«Самое ценное, что ветераны здесь не только получают поддержку. Они сами помогают другим людям, встречаются с детьми, передают свой опыт и становятся примером. Отсюда эта работа расходится, как круги по воде: от одного центра — к школам, посёлкам и другим территориям края. Наша задача — поддерживать такие инициативы и помогать им развиваться», — заключил Максим Иванов.