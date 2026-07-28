​Максим Иванов: Центр поддержки участников СВО становится местом силы и домом для наших героев

«Для бабушек всегда важно, накормлены ли внуки, тепло ли им, окружены ли они заботой. А для нас внуки — это все ребята, которые сегодня защищают страну. Мы начинали с носочков, а теперь у нас четыре пункта плетения сетей и большая работа с детскими садами, школами и техникумами. Так забота о бойцах передаётся от старшего поколения младшему», — сказала Галина Васильева.