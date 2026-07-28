В МИД РФ раскритиковали правила получения шенгенских виз

Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов назвал возмутительными жесткие правила выдачи шенгенских виз гражданам РФ, особенно в сфере здравоохранения.
Дипломат резко раскритиковал подход европейских ведомств к оформлению документов для поездок по медицинским показаниям. По его словам, чиновники ЕС игнорируют ситуации, когда людям требуется срочная помощь за рубежом.
«Жесткие правила меня больше всего удивляют, когда люди обращаются за гуманитарными визами», — сказал представитель внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС.
Харлов отметил, что принятые ограничения полностью противоречат заявленным ценностям.
«Оказывается, что гуманитарная составляющая для представителей европейских государств — это просто звук», — заявил он, добавив, что ответственность за это лежит исключительно на авторах санкционных решений.
Напомним, Еврокомиссия планирует ужесточить правила въезда для россиян в рамках пересмотра визового кодекса, который начнется в начале следующего года. При этом, как сообщил официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт, с 2022 года число выданных россиянам шенгенских виз сократилось с четырех миллионов до 500 тысяч.