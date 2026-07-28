Эксперт Шихов: в Пермском крае 28 июля вероятны шквалы более 20 м/с

К вечеру фронт с влажной воздушной массой доберётся до Перми — в это время в городе вероятны дожди и грозы. Однако потенциал сильных шквалов к тому моменту снизится. Если грозы начнут формироваться в Перми в середине дня, при максимальном прогреве, сильный шквал возможен и в краевом центре. Днём температура воздуха составит +28… +33°С, в Перми — около +30°С.