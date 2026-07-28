Эксперт Шихов: в Пермском крае 28 июля вероятны шквалы более 20 м/с

Доктор географических наук Андрей Шихов предупредил о высокой вероятности шквалов со скоростью более 20 м/с в Пермском крае 28 июля.
По его словам, есть риск ущерба, сравнимого с событиями 26−28 мая 2026 года. Утром основная фронтальная зона с холодным фронтом находилась на западе — над Удмуртией и Кировской областью. Однако грозы уже развиваются над центральными и южными районами Прикамья, где воздух суше — около 40%. Это может усилить ветер.
Днём ожидается активный рост грозовых ячеек на западе и востоке края. Шквалы вероятны на обеих территориях: на западе — из-за сильного сдвига ветра, на востоке — из-за сухости воздуха и дневного прогрева до +33°С.
К вечеру фронт с влажной воздушной массой доберётся до Перми — в это время в городе вероятны дожди и грозы. Однако потенциал сильных шквалов к тому моменту снизится. Если грозы начнут формироваться в Перми в середине дня, при максимальном прогреве, сильный шквал возможен и в краевом центре. Днём температура воздуха составит +28… +33°С, в Перми — около +30°С.