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Семья нашла в морозильнике умершего родственника человеческие останки

На Аляске семья нашла останки человека в домашнем морозильнике.

Источник: Комсомольская правда

На Аляске разгорелся жуткий скандал: родственники местного жителя нашли человеческие останки в его домашнем морозильнике. Страшная находка была сделана, когда семья пришла убирать имущество после смерти хозяина дома. Об этом пишет Juneau Independent.

Родственники зашли в запертую хозяйственную постройку и наткнулись на тело неизвестного мужчины. На место сразу же вызвали полицейских, которые приступили к осмотру. По предварительным данным правоохранителей, возраст погибшего может составлять от 50 до 80 лет.

При внешнем осмотре стражи порядка не обнаружили на теле следов от огнестрельного оружия или ножевых ранений. В полиции подчеркнули, что пока рано говорить о криминальном характере происшествия. Следователи не исключают, что найденный мужчина может оказаться дальним родственником владельца дома.

Ранее на западе норвежского необитаемого острова Москен добровольцы обнаружили тело неизвестного мужчины. Труп нашли 15 июня уборщики пляжа из волонтерской организации «В одной лодке», личность погибшего не смогли определить без экспертиз.

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