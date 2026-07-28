Особые экономические зоны ЦФО доказали свою эффективность

Особая экономическая зона «Калуга» была создана в 2012 году. Сегодня это одна из самых востребованных инфраструктурных площадок Калужской области. Три ее участка расположены на севере, юге и в центре области — в Людиновском, Боровском и Бабынинском районах. На людиновском и боровском, которые были созданы первыми, 94,5 процента территорий уже предоставлены инвесторам. Третью площадку ОЭЗ «Калуга» было решено строить в Бабынинском районе. Это специализированная территория для размещения новых фармпроизводств, и в перспективе предполагается, что она станет одним из крупнейших фармкластеров в ЦФО.