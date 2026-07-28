Особые экономические зоны ЦФО доказали свою эффективность

Минэкономразвития РФ опубликовало расчетные показатели эффективности особых экономических зон страны за 2025 год и с начала их деятельности. При оценке учитывались работа резидентов и органов управления, результативность использования бюджетных средств, качество планирования и вклад особых экономических зон в достижение национальных целей развития. В сводном рейтинге показатель эффективности свыше 90 процентов — у шести особых зон промышленно-производственного типа из Центрального округа. Это воронежская ОЭЗ «Центр» (99 процентов), «Липецк» и «Калуга» (по 97), тульская «Узловая» (94), «Орел» и «Иваново» (по 93 процента). Благодаря чему удалось достигнуть таких результатов?
«Центр» внимания.
В Воронежской области особая экономическая зона «Центр» располагается на территории Новоусманского района, с северной стороны площадка примыкает к индустриальному парку «Масловский».
По информации регионального министерства экономического развития, на данный момент статус резидентов имеет 17 компаний, общий объем инвестиций по их проектам оценивается в сумму более 70 миллиардов рублей. Планируется создание около 3,5 тысячи рабочих мест. Сейчас на предприятиях резидентов трудится 1900 человек, из них свыше 800 было нанято в 2025 году. Полноценную производственную деятельность в ОЭЗ «Центр» ведет семь предприятий, еще три производства должны запустить до конца 2026 года.
«Активность резидентов оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие региона. В реализацию проектов на площадке особой экономической зоны ими вложено уже более 40 миллиардов рублей, в том числе 11,4 миллиарда — в 2025 году. Объем таможенных платежей и налоговых поступлений от деятельности резидентов ОЭЗ “Центр” пока сравнительно небольшой — чуть больше двух миллиардов рублей, что обусловлено спецификой преференциальной площадки», — пояснили «РГ» в министерстве.
Речь идет о том, что резиденты имеют доступ к готовой инфраструктуре для развития бизнеса и ряду льгот федерального и регионального уровня по налогам на прибыль, на имущество организаций, транспорт и землю. Они также вправе применять процедуру свободной таможенной зоны, то есть не платить НДС и таможенные сборы.
Резиденты имеют доступ к готовой инфраструктуре для развития бизнеса и ряду льгот федерального и регионального уровня.
«Право получения налоговых льгот возникает у компаний при соблюдении определенных условий (например, с момента получения первой прибыли, возникновения права собственности на земельный участок, постановки имущества и транспортных средств на учет). Учитывая, что резиденты ОЭЗ “Центр” находятся на разных стадиях реализации проектов, объективные выводы по бюджетной эффективности площадки на текущий момент сделать не представляется возможным», — отметили в минэкономразвития Воронежской области.
За последние полтора года особая зона пополнилась тремя новыми резидентами. Правительство Воронежской области ведет переговоры с рядом крупных компаний, которые потенциально могли бы продолжить этот ряд. Проекты потенциальных инвесторов находятся на разной степени проработки: кто-то пока изучает возможности региона, а кто-то уже активно готовит документы, необходимые для вхождения на новую площадку.
На сроки реализации инвестпроектов в воронежской ОЭЗ, безусловно, повлияла неблагоприятная общая ситуация. Чиновники относятся к этому с пониманием: в таких сложных и капиталоемких процессах, как создание производств, изменение параметров может происходить ввиду объективных причин. Среди них и экономическая нестабильность, и изменение конъюнктуры рынка и технологических решений.
«Разумеется, в текущих условиях — учитывая нестабильные условия, рост стоимости заемного финансирования, удорожание строительно-монтажных работ и производственного оборудования — компании, в том числе резиденты ОЭЗ “Центр”, вынужденно переносят сроки реализации проектов. У кого-то сдвигается в будущее проектирование, у кого-то — ввод предприятия в эксплуатацию или выход на полную производственную мощность, — сообщили “РГ” в правительстве региона. — Есть и такие компании, у которых параметры проектов, в том числе сроки, корректируются в связи с расширением номенклатуры продукции и увеличением производительности предприятия по сравнению с тем, что планировалось изначально. Величина смещения сроков для каждого проекта индивидуальна».
«Липецк» кормит.
В отчете Минэкономразвития РФ за минувший год уровень эффективности особой экономической зоны «Липецк» оценен в 97 процентов, промплощадка также получила 97 баллов из ста возможных.
По данным на конец минувшего года, в ОЭЗ «Липецк» было зарегистрировано 67 резидентов. Всего на предприятиях особой зоны создано более 6,6 тысячи рабочих мест, около 450 — только в прошлом году.
Объем инвестиций — более 127 миллиардов рублей в целом — был достигнут в том числе благодаря вложенным в минувшем году свыше 9,5 миллиарда рублей.
Сумма налоговых платежей, как отметили в управляющей компании ОЭЗ, за минувший год увеличилась почти на четверть по сравнению с предыдущим периодом. В бюджеты всех уровней резиденты ОЭЗ перечислили почти 9,6 миллиарда рублей в минувшем году.
При этом ОЭЗ «Липецк» продолжит пополняться резидентами. Так, совсем недавно были анонсированы сразу несколько проектов, которые будут реализованы в рамках промплощадки. В частности, под Ельцом компания «Норден» построит фабрику по производству мороженого мощностью до 30 тысяч тонн в год. Первый этап производства намерены запустить к окончанию 2028 года, вложив в него почти 1,7 миллиарда рублей.
Также в ОЭЗ появится завод по изготовлению комплектующих для медицинских игл, а также наборов для инфузионной терапии. ООО «Медицинская инвестиционная компания Фаворит» заявила о планах по выпуску на Елецкой площадке 500 миллионов игольных заготовок и 10 миллионов базовых наборов для внутривенных вливаний в год, инвестировала в производство 547 миллионов рублей.
Давние партнеры промплощадки также расширяют свои проекты. Яркий пример — компания «Петэксперт». Производитель кормов для домашних животных, выпускающий здесь сухую продукцию, намерен инвестировать 2,2 миллиарда рублей в цеха по производству влажных кормов. Ввести новые мощности намерены до конца будущего года, наладив выпуск до 100 миллионов единиц продукции в год — 50 миллионов паучей и столько же — консервов.
«Калуга» в трех лицах.
Особая экономическая зона «Калуга» была создана в 2012 году. Сегодня это одна из самых востребованных инфраструктурных площадок Калужской области. Три ее участка расположены на севере, юге и в центре области — в Людиновском, Боровском и Бабынинском районах. На людиновском и боровском, которые были созданы первыми, 94,5 процента территорий уже предоставлены инвесторам. Третью площадку ОЭЗ «Калуга» было решено строить в Бабынинском районе. Это специализированная территория для размещения новых фармпроизводств, и в перспективе предполагается, что она станет одним из крупнейших фармкластеров в ЦФО.
Общая площадь ОЭЗ «Калуга» — 1108 гектаров: третья площадка в Бабынинском районе увеличила территорию ОЭЗ на 113 гектаров. Этот последний участок недалеко от областного центра с его высшими и средними учебными заведениями дает возможность решения кадровых проблем. Есть и другие плюсы расположения: рядом проходит федеральная автотрасса М-3 «Украина» и железная дорога. Есть удобный выход к логистическим центрам и аэропорту.
На всех площадках свои проекты реализуют 32 компании-резидента. По данным регионального минэкономразвития, объем инвестиций достиг 138,9 миллиарда рублей. На современных производствах создано почти пять тысяч рабочих мест. Площадки пополняются: так, в 2025 году статус резидента ОЭЗ получили четыре компании, еще четыре стали резидентами уже в этом году.
«Узловая» расширяется.
Особая экономическая зона «Узловая» была создана в Тульской области в 2016 году. Площадкой для нее была выбрана территория, имеющая выгодное экономико-географическое положение. Она находится на пересечении федеральной автомагистрали М-4 «Дон» и автомобильной дороги Р-140 Тула — Новомосковск между тремя крупнейшими промышленными центрами региона — Тулой, Новомосковском и Узловой. Вблизи ОЭЗ «Узловая» также проходит южная ветка Павелецкого хода Московской железной дороги.
Сегодня в «Узловой» зарегистрирован 31 резидент. Общий объем заявленных инвестиций превышает 82,6 миллиарда рублей, из которых 81,9 миллиарда рублей уже вложено. Создано около 3,4 тысячи рабочих мест. На площадке работают предприятия энергетического машиностроения, металлургии, химической и пищевой промышленности.
Недавно Минэкономразвития России поддержало заявку Тульской области на расширение территории ОЭЗ «Узловая». Об этом министр экономического развития России Максим Решетников сообщил в ходе рабочей поездки на площадку 3 июля. Регион предлагает увеличить территорию ОЭЗ с 490,4 до 1068,21 гектара, объясняя это востребованностью у бизнеса и активностью резидентов.
«За десять лет ОЭЗ “Узловая” стала одной из ключевых инвестиционных площадок Тульской области и важным инструментом развития промышленности региона. Сегодня здесь работают высокотехнологичные предприятия, реализуются проекты в сфере импортозамещения, развивается кооперация с российскими производителями, создаются современные рабочие места. Именно поэтому Минэкономразвития поддержало предложение Тульской области по расширению территории особой экономической зоны», — отметил Максим Решетников.
«Иваново» разгоняется.
С момента образования особой экономической зоны «Иваново» в 2021 году на двух ее площадках (в Иванове и Родниках) создано 1900 рабочих мест, сообщила генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций в Ивановскую область Юлия Туманова:
— За пять лет общий объем инвестиций резидентов достиг 17,4 миллиарда рублей, число компаний-резидентов увеличилось до 12. Развитие территории с преференциальным режимом способствует повышению инвестиционной привлекательности региона и созданию современных высокопроизводительных рабочих мест.
Среди запущенных в ОЭЗ проектов чиновники выделили завод по выпуску дорожно-строительной техники «Профессионал» (первое за 30 лет промпредприятие, построенное с нуля в черте города) и создаваемое компанией «ОртоТех Иваново» производство ортопедической продукции".
«Орел» взлетает.
Особая экономическая зона «Орел» включает восемь резидентов. Общий объем инвестиций — 22 миллиарда рублей, при этом только в минувшем году была вложена примерно половина этой суммы. На предприятиях-резидентах работают порядка 170 человек. Только в минувшем году было создано 79 рабочих мест. Предприятия перечислили в бюджеты 30 миллионов рублей налоговых платежей.
Наиболее капиталоемким и масштабным проектом ОЭЗ «Орел» эксперты называют предприятие по переработке картофеля «Гранд Фрайз». Предполагаемая мощность — 135 тысяч тонн полуфабрикатов для приготовления картофеля фри и картофельных оладий. Стоимость проекта увеличивалась из года в год, кроме того, уже в завершающей фазе возведения предприятия возникли сложности с поставкой оборудования. В результате теперь, когда завод готовится к старту производства предстоящей осенью, предполагаемая сумма инвестиций называется около 20 миллиардов рублей.
Что же касается самой ОЭЗ «Орел», то ее территория, изначально очерченная на 180 гектарах, себя исчерпала, и власти региона ищут способ ее расширить, отмечая, что земельные ресурсы для этого есть. Кроме того, именно ОЭЗ в Орловской области стала площадкой не только для работы высокотехнологичных производств, но и формирования отдельных профильных промышленных парков. Так, ООО «Три Точки Мануфактуринг», будучи резидентом ОЭЗ, создаст собственный промпарк, где будут разрабатывать и выпускать сложную электронику, сенсорику, измерительные системы и ключевые компоненты для автомобильной отрасли. Предполагаемая сумма инвестиций — около 890 миллионов рублей, при этом 350 миллионов из них выделены в качестве субсидирования из федерального бюджета.
Между тем.
Результаты эффективности других ОЭЗ округа за 2025 год таковы: «Третий полюс» (Курская область) — 84 процента, «Владимир» — 78, «Доброград-1» (Владимирская область) — 75, «Эммаус» (Тверская область) — 72, «Стабна» (Смоленская область) — 63 процента.