Горвласти рассчитывают достроить «просроченную» парковку на Дмитрия Донского в этом году

«Нам нужно точно закончить наш объект на Дмитрия Донского. Это подходы к Детской областной больнице и парковочное пространство, — напомнила Дятлова. — Я прекрасно понимаю, что после расторжения контракта объект стоит недоделанный, но нам сейчас нужна быстрая контрактация и максимальное завершение работ в текущем году. Там нам пришлось пойти на расторжение контракта, так как мы не могли закончить с тем подрядчиком».