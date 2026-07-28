Горвласти рассчитывают достроить «просроченную» парковку на Дмитрия Донского в этом году

Власти Калининграда намерены в текущем году достроить парковку у Детской областной больницы, хотя сдать объект подрядчик должен был еще 30 июля прошлого года. О желании мэрии поставить точку в затянувшемся ремонте журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова.
«Нам нужно точно закончить наш объект на Дмитрия Донского. Это подходы к Детской областной больнице и парковочное пространство, — напомнила Дятлова. — Я прекрасно понимаю, что после расторжения контракта объект стоит недоделанный, но нам сейчас нужна быстрая контрактация и максимальное завершение работ в текущем году. Там нам пришлось пойти на расторжение контракта, так как мы не могли закончить с тем подрядчиком».
Отметим, что на момент расторжения контракта с ООО «Калининградская служба заказчика» (середина апреля текущего года) просрочка по нему составляла 257 календарных дней. На 30 июля 2025 года, согласно подсчетам МКУ «ГДСР», подрядчик успел выполнить работы на сумму 3,5 млн рублей. Сумма контракта при этом составляла 52,2 млн рублей.
Согласно решению об одностороннем отказе муниципального заказчика от исполнения муниципального контракта, подписанному директором МКУ «ГДСР» Дмитрием Майоровым, стоимость невыполненных в срок работ по состоянию на 23 декабря 2025 года составила З3,1 млн рублей.
Напомним, что проблему с парковкой у Детской областной больницы обозначил экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании правительства в сентябре 2023 года. «Я просто вечерами всё это наблюдаю, когда там дети скачут на одной ноге, их несут на руках, — сказал тогда Алиханов. — Нам нужно сделать нормальную парковку».
Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в ответ сообщила, что обустройство парковки на Донского, как и на Расковой, запланировано на 2024 год.
Экс-министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко в октябре 2023 года сообщил о том, что поручил руководству ДОБ заняться проектированием парковки между старым и новым корпусами больницы на ул. Дмитрия Донского. Однако информации о том, когда она появится, у него не было.
В январе 2024 года стало известно о том, что земельный участок у ДОБ с кадастровым номером 39:15:111502:58 площадью около 1800 кв. метров передают из государственной в муниципальную собственность.
В начале марта в пресс-службе горадминистрации сообщили, что планируют обустроить парковку по периметру Детской областной больницы. Проект предусматривал также тротуары и велополосу около лечебного учреждения. Для посетителей больницы парковка, как уточнялось, будет бесплатной.
В начале марта 2025 года на основные работы по устройству парковки вблизи Детской областной поликлиники выделили 57 398 257 рублей. В торгах участвовали четыре компании. Победителем стало ООО «Калининградская служба заказчика», снизившее начальную стоимость контракта до 52 232 414 рублей.
В конце апреля на устройство ливневой канализации в рамках создания парковки власти выделяли ещё 5 291 640 рублей, а в июне 2025 года под парковку у Детской областной больницы разрешили вырубить 153 дерева.