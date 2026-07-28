С начала года санитарная авиация края помогла более 1,7 тыс человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За первое полугодие санитарная авиация края помогла 1741 пациенту.
Воздушные суда провели в небе более 3500 часов. Из общего числа пациентов 1603 эвакуировали в медицинские центры более высокого уровня. Рейсами доставляют и медицинские грузы — в том числе компоненты крови для экстренной помощи на местах.
«Для нашего огромного региона санитарная авиация — это жизненно важный инструмент, который стирает границы между отдалёнными посёлками и ведущими клиниками края. Мы продолжим укреплять этот воздушный щит, чтобы каждый житель края был уверен в доступности современной медицины», — подчеркнул министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко.
Работа санитарной авиации организована по региональному и федеральному проектам. Федеральный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи» входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», что позволило расширить возможности службы. Для перевозки пациентов используются воздушные суда отечественного и иностранного производства, оснащённые специальными медицинскими модулями с реанимационным оборудованием.
Отметим, что один из вылетов произошел на этой неделе. Санитарная авиация Красноярского края экстренно эвакуировала двух пациентов из Балахтинской районной больницы — с подозрением на тромбоэмболию и тяжёлой черепно-мозговой травмой. Бригада в составе нейрохирурга, анестезиолога-реаниматолога и фельдшера вылетела на место. После стабилизации состояния пациентов их доставили вертолётом МИ-8 МТВ в Красноярск. На острове Татышев больных уже ждали реанимобили для перевозки в краевую клиническую больницу. Сейчас пациенты находятся под наблюдением профильных специалистов, сообщает Минздрав края.