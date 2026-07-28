С начала года санитарная авиация края помогла более 1,7 тыс человек

Отметим, что один из вылетов произошел на этой неделе. Санитарная авиация Красноярского края экстренно эвакуировала двух пациентов из Балахтинской районной больницы — с подозрением на тромбоэмболию и тяжёлой черепно-мозговой травмой. Бригада в составе нейрохирурга, анестезиолога-реаниматолога и фельдшера вылетела на место. После стабилизации состояния пациентов их доставили вертолётом МИ-8 МТВ в Красноярск. На острове Татышев больных уже ждали реанимобили для перевозки в краевую клиническую больницу. Сейчас пациенты находятся под наблюдением профильных специалистов, сообщает Минздрав края.