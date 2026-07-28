Минчанка пожаловалась Лукашенко на подъемник для маломобильных соседей у своего окна

— С альтернативной, тыльной стороны выхода не хватало места общего пользования, объема для разворота с инвалидной коляской. В соответствии с техническими нормами, от выхода из жилого дома до места ближайшей стоянки должно быть не менее 50 метров. Все эти нормы соблюсти было невозможно. Были соблюдены иные технические нормы, которые позволили разработать проект и выполнить строительно-монтажные работы по строительству данного объекта именно в том месте, в котором работы были выполнены.