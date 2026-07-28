Минчанка пожаловалась Лукашенко на подъемник для маломобильных соседей у своего окна

Минчанка пожаловалась президенту Беларуси Александру Лукашенко на подъемник для маломобильных соседей у своего окна. Подробности рассказали в программе «В понедельник дойдет до Лукашенко» на «Первом информационном телеканале».
Жительница Минска Ольга Соколова, проживающая по улице Шаранговича, 29, обращает внимание на подъемник, установленный в полуметре от ее окна. Его просили сместить хотя бы на метр-полтора или рассмотреть другие технические решения.
— Наши просьбы остались без действия. Мы не против с соседями доступной среды для маломобильных граждан, но нельзя улучшать условия проживания одной категории граждан за счет ухудшения условий проживания другой категории граждан, особенно несовершеннолетних детей, — добавляла минчанка.
Она просила пересмотреть проект.
В указанном доме в 2023 году был установлен пандус, необходимый пенсионерке Тамаре Потонейко. В марте 2025 года в территориальном центре соцобслуживания населения как нуждающийся в создании условий безбарьерной среды был зарегистрирован Александр Усович. Мужчина указывал, что не может сам пользоваться пандусом и просил установить подъемную платформу.
Как уточняет директор ЖКХ № 2 Фрунзенского района Андрей Новик, проектом было разработано оптимальное и единственно правильное место для установки подъемника:
— С альтернативной, тыльной стороны выхода не хватало места общего пользования, объема для разворота с инвалидной коляской. В соответствии с техническими нормами, от выхода из жилого дома до места ближайшей стоянки должно быть не менее 50 метров. Все эти нормы соблюсти было невозможно. Были соблюдены иные технические нормы, которые позволили разработать проект и выполнить строительно-монтажные работы по строительству данного объекта именно в том месте, в котором работы были выполнены.
По словам заместителя начальника главного управления — начальника управления Министерства архитектуры и строительства Екатерины Митковец, ведомство осознанно жестко не нормирует размещение подъемников, пандусов и других средств доступности. При этом могут нормироваться уклоны пандусов, их ширина и так далее.
— Тонкости работы с инвалидами заключаются в том, что они все неодинаковые. У каждого своя степень инвалидности, своя степень активности, — уточнила Митковец.
Минчанка подчеркивала: приезжавшие и осматривавшие место установки пандуса чиновники особо с ней не общались. Специалисты указывали, что не обязаны опрашивать мнение жильцов дома.
Их слова подтвердил директор ЖКХ № 2 Фрунзенского района. По его словам, требуется только необходимость установки средств доступности, то есть наличие зарегистрированного в подъезде человека, который в них нуждается.
Также Ольга Соколова отмечала, что установленный подъемник мешает жить и учиться ее двоим детям 12 и 17 лет. В администрации Фрунзенского района ответили и уточнили: подъемник никаких угроз жизни и здоровью, препятствий для обучения детей не несет.
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