Воронежская область укрепит экономические связи с Беларусью

Как отметил губернатор Александр Гусев, идея создать такой сервисный центр возникла в 2024 года во время делового визита воронежцев в Минск, на ведущие машиностроительные заводы. Теперь образцы их техники доступны в столице Черноземья, здесь же можно в формате единого окна заказать оригинальные запчасти, гарантийный и постгарантийный ремонт, техническую поддержку. Услуги будут востребованы у предприятий АПК и промышленности, коммунальщиков и строителей. Глава региона выразил уверенность в том, что проект будет полезен и компаниям из других регионов.