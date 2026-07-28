Воронежская область укрепит экономические связи с Беларусью

Сотрудничество в сферах машиностроения и АПК станет приоритетом в развитии отношений между регионом и союзной республикой. Перспективы совместных проектов обсудили в ходе рабочего визита делегации Беларуси в Воронежскую область. Кроме того, губернатор Александр Гусев и посол РБ Юрий Селиверстов побывали на площадках, где уже работают белорусские компании.
Выгодный обмен.
Сегодня республика входит в число главных торговых партнеров Воронежской области, и товарооборот год от года растет. По данным таможни, в 2025-м ввоз промышленных изделий из Беларуси увеличился на 19 процентов. Среди отраслей, в которых взаимодействие традиционно крепкое, министр экономического развития региона Людмила Запорожцева назвала производство нефте- и газоперерабатывающего оборудования, химическую и радиоэлектронную промышленность, производство насосов и сельхозтехники.
Воронежские аграрии за прошлый год увеличили экспорт в Беларусь на 20 процентов. Больше всего на этом рынке востребованы свинина, подсолнечное масло и ячмень, но хозяйства рассчитывают дополнить линейку и продуктами глубокой переработки. В обратном направлении везут мясную и молочную продукцию.
Среди перспективных направлений кооперации в ходе переговоров с делегацией РБ были названы машиностроение и АПК. Речь шла о создании и развитии совместных производств, расширении сервисных и логистических услуг, а также партнерстве при реализации социально значимых проектов.
В июне на форуме регионов России и Беларуси в Минске было подписано важное соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и группой компаний «БелИнжиниринг», напомнил Александр Гусев:
— Строительство — самое объемное направление нашей совместной работы сегодня. Уже построено много значимых для региона объектов. Есть планы участия белорусских компаний в новых крупных проектах в Воронеже и сельских муниципалитетах.
Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что товарооборот Воронежской области с Республикой Беларусь ежегодно растет на 10−15 процентов.
По словам Юрия Селиверстова, в республике ценят взаимное доверие и готовы расширять сотрудничество не только в строительной отрасли, но и в различных сегментах сельского хозяйства.
— Воронежская область занимает лидирующие позиции по производству сельхозпродукции в стране. Наши семеноводы вместе реализуют программы развития селекции и семеноводства сахарной свеклы для получения конкурентоспособных гибридов, — напомнил посол.
Строить на пятерку.
В рамках рабочего визита делегация РБ посетила село Александровка Новоусманского района, где строится школа на 1,1 тысячи мест. Белорусский подрядчик приступил к работе в сентябре 2025 года и на данный момент практически вдвое опережает график. К площадке подведены инженерные коммуникации, готов монолитный каркас и стены с вентфасадами, перекрыта кровля, вставлены окна. Внутри идет монтаж сетей и чистовая отделка. У учащихся будет свое футбольное поле, беговые дорожки и теннисный корт. Стадион обещают сделать открытым для местных жителей.
Воронежский губернатор поблагодарил строителей за высокую скорость и ответственность, отметив, что они используют качественные материалы. Все объекты, возведенные белорусами в регионе ранее, благополучно и в срок введены в строй, при эксплуатации претензий не возникало.
— Безусловно, для подрядчика важно быстрее завершить строительство — в том числе потому, что нередко используются кредитные ресурсы, и это влияет на экономику проекта. Но и мы ставим задачу строить быстрее нормативных сроков, чтобы жители как можно скорее могли начать пользоваться новыми объектами. Белорусские коллеги идут нам навстречу. Так, строительство школы в Александровке планируем завершить уже в декабре и рассчитываем, что в начале 2027 года дети начнут обучение в новом современном здании.
Образовательный центр назовут в честь уроженца села Героя Советского Союза Федора Садчикова, который работал на авиазаводе в Воронеже, а в годы Великой Отечественной войны в качестве летчика-штурмовика выполнял боевые задачи в том числе над территорией Беларуси.
Дело техники.
Гости также побывали на открытии мультибрендового центра «Белорусские машины» в Воронеже. В торжественной церемонии приняли участие посол Юрий Селиверстов, первый замминистра промышленности РБ Владимир Щетько и руководители ряда предприятий, чья продукция будет продаваться в новом комплексе.
Он обустроен на базе ООО «ВоронежКомплект». Там представлены тракторы МТЗ, грузовики МАЗ, техника холдинга «Амкодор», зерноуборочные комбайны «Гомсельмаша», оборудование «Лидсельмаша», «Минскагромаша», «Бобруйскагромаша», Минского моторного и Сморгонского агрегатного заводов, компании «Техмаш» и других производителей. В одном месте можно осмотреть технику и оборудование для разных отраслей, вплоть до дизельных электростанций, генераторов и компрессоров.
Как отметил губернатор Александр Гусев, идея создать такой сервисный центр возникла в 2024 года во время делового визита воронежцев в Минск, на ведущие машиностроительные заводы. Теперь образцы их техники доступны в столице Черноземья, здесь же можно в формате единого окна заказать оригинальные запчасти, гарантийный и постгарантийный ремонт, техническую поддержку. Услуги будут востребованы у предприятий АПК и промышленности, коммунальщиков и строителей. Глава региона выразил уверенность в том, что проект будет полезен и компаниям из других регионов.
Услуги мультибрендового центра «Белорусские машины» будут востребованы в самых разных отраслях. Фото: Правительство Воронежской области.
— Любая техника требует профессионального сопровождения на протяжении всего срока эксплуатации. Недостаточно просто поставить машину — важно обеспечить ее качественным сервисом, оперативным ремонтом и комплектующими. Именно поэтому создание такого центра имеет большое значение для предприятий региона. Сегодня техника становится все более технологичной и комфортной для человека. Современные электронные системы, новые инженерные решения требуют высокой квалификации специалистов, которые будут ее обслуживать. Поэтому подобные сервисные центры — это еще и инвестиции в подготовку кадров, повышение уровня обслуживания, — подчеркнул Юрий Селиверстов.
Посол Беларуси заметил, что в Воронежской области уже широко применяются белорусские комплектующие, оборудование и технологии из РБ, и на следующем витке сотрудничества нужно переходить к промышленной кооперации. При этом необходимо найти такие ниши и проекты, где она будет наиболее эффективна с точки зрения экономики предприятий. Обсуждать перспективные проекты будут на полях международной промышленной выставки «Иннопром. Беларусь».
Александр Гусев, в свою очередь, добавил, что у региона стоит цель довести взаимный товарооборот с республикой до одного миллиарда долларов: такой ориентир назывался на встрече с президентом Александром Лукашенко.
— Мы уверенно идем к этой цели. По итогам прошлого года товарооборот достиг 650 миллионов долларов, ежегодно он растет примерно на 10−15 процентов. Рассчитываем, что в этом году темпы будут еще выше, — резюмировал воронежский губернатор.
Кстати.
Символическую капсулу времени заложили Александр Гусев и Юрий Селиверстов в основание будущего стадиона, который планируют построить в центре Воронежа для футбольного клуба «Факел». Комплекс с натуральным газоном, крытыми трибунами на 24 тысячи зрителей и мембранным фасадом, который можно превращать в экран для видеопроекций, хотят ввести в эксплуатацию в 2029 году. На территории будут объекты питания, фитнес-залы, игровые комнаты для детей, музей истории клуба, парковка на 208 машин. Обеспечить современное шоу позволят светодиодные экраны и мощные звуковые системы. Подрядчиком стала компания с белорусскими учредителями ООО «СтройИнжиниринг», которая уже демонтировала на том же участке здание старого многофункционального стадиона. Новый объект будут строить по схеме концессии, основное финансирование ляжет на бюджет РФ. Ранее белорусский подрядчик уже построил стадион для «Факела» на улице Маршака, а также «мегашколу» и детсад.