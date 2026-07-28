Налоговые выплаты КрасЖД в бюджеты Красноярского края и Хакасии превысили 3,6 млрд рублей в I полугодии

В январе — июне 2026 года Красноярская железная дорога, включая предприятия холдинга РЖД, осуществляющие свою деятельность в границах магистрали, перечислила в региональные бюджеты более 3,6 млрд рублей налогов.
В том числе, в бюджет Красноярского края было направлено 3,1 млрд рублей, в бюджет республики Хакасия — 549 млн.
Во внебюджетные фонды перечислено страховых взносов на общую сумму 70,8 млн рублей.
ОАО «РЖД» сохраняет статус одного из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты субъектов Российской Федерации — Красноярского края и Хакасии, перечисляет налоги в срок и в полном объёме.