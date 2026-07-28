За минувшие сутки подразделения беспилотных систем группировки «Север» поразили 12 автомобилей противника в приграничной зоне Сумской области. Вся техника была ликвидирована с помощью FPV-дронов в зоне ответственности батальона. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на командира подразделения с позывным Велес.
Командир батальона рассказал, что специалисты работают круглосуточно, занимаясь поиском и уничтожением различных целей. Он уточнил, что все пораженные пикапы использовались украинской стороной для перевозки личного состава, боеприпасов и материальных средств. По его словам, эта техника активно применялась для снабжения позиций.
Военный также отметил, что расчеты дронов эффективно работают не только по автомобилям, но и по живой силе, а также по местам скопления противника. Он подчеркнул, что из-за постоянных ударов у ВСУ практически не остается шансов сосредоточить резервы на линии боевых действий.
Накануне авиация также нанесла удары по объектам противника. Истребители Су-34 поразили пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Райгородок.