Беспилотники «Севера» ликвидировали 12 пикапов ВСУ в Сумской области

Военный также отметил, что расчеты дронов эффективно работают не только по автомобилям, но и по живой силе, а также по местам скопления противника. Он подчеркнул, что из-за постоянных ударов у ВСУ практически не остается шансов сосредоточить резервы на линии боевых действий.