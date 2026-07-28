Президент и главный тренер ПБК «Динамо» Эдуард Сандлер погиб в 44 года

По данным ТАСС и Primpress, Сандлер разбился во время ночной поездки на гидроцикле во Владивостоке. По данным Primpress, спортивный функционер погиб в районе Водной станции ТОФ. Издание пишет, что в службу 112 поступила информация о том, что гидроцикл в районе улицы Набережной столкнулся с дамбой либо налетел на камни. Прибывшие на место специалисты установили, что водитель гидроцикла погиб до приезда бригады скорой помощи. Источник в УМВД подтвердил изданию, что погиб Сандлер.