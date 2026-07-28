Президент и главный тренер ПБК «Динамо» Эдуард Сандлер погиб в 44 года

На 45-м году жизни умер управляющий Приморским спортивным обществом «Динамо», президент и главный тренер ПБК «Динамо» Эдуард Михайлович Сандлер. Об этом сообщило спортивное общество в телеграм-канале.
«Эдуард Михайлович посвятил свою жизнь развитию спорта, воспитанию игроков и созданию сильной системы. Благодаря его энергии, характеру и преданности своему делу “Динамо” прошло большой путь и добилось значимых побед», — говорится в сообщении.
По данным ТАСС и Primpress, Сандлер разбился во время ночной поездки на гидроцикле во Владивостоке. По данным Primpress, спортивный функционер погиб в районе Водной станции ТОФ. Издание пишет, что в службу 112 поступила информация о том, что гидроцикл в районе улицы Набережной столкнулся с дамбой либо налетел на камни. Прибывшие на место специалисты установили, что водитель гидроцикла погиб до приезда бригады скорой помощи. Источник в УМВД подтвердил изданию, что погиб Сандлер.
Сандлер родился во Владивостоке. В качестве главного тренера работал с клубами «Восток-65», «Сахалин» и «Спартак-Приморье». В 2016 году под его руководством «Спартак-Приморье» стал чемпионом Суперлиги. Спустя восемь лет Сандлер повторил этот успех с «Динамо».
В 2020 году Сандлер участвовал в выборах президента российской федерации баскетбола.
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