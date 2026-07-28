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Авиарейс из Сочи в Нижний Новгород задерживается на шесть часов 28 июля

Время вылета перенесли на 16:15, из‑за чего прибытие в столицу Приволжья ожидается только в 19:55.

Авиаперелёт по маршруту Сочи — Нижний Новгород, запланированный на 28 июля, прибудет с существенным опозданием. Данные о корректировке расписания размещены на онлайн‑табло аэропорта имени Чкалова.

Изначально лайнер авиакомпании «Россия» должен был отправиться из Сочи в 10:20 и оказаться в Нижнем Новгороде в 13:55. Однако время вылета перенесли на 16:15, из‑за чего прибытие в столицу Приволжья ожидается только в 19:55.

Ранее аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после атаки БПЛА 27 июля.

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