Названы самые прибыльные подработки в сфере искусства в России

«Креативные подработки становятся привлекательными для исполнителей благодаря сочетанию нескольких факторов: гибкому формату занятости, возможности выбирать проекты и развивать портфолио. Наиболее заметный рост откликов мы наблюдаем на вакансии фотографов (+19% год к году). На втором месте — дизайнеры (+13%), а замыкают тройку модели (+8%). Интерес к этим направлениям поддерживает и растущий спрос бизнеса на визуальный контент — компаниям регулярно требуются материалы для продвижения, рекламы и коммуникации с аудиторией», — прокомментировал старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрий Королев.