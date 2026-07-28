Названы самые прибыльные подработки в сфере искусства в России

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Самой прибыльной подработкой, которую россияне могут найти в сфере искусства и креативных индустрий, стал дизайн — специалисты могут зарабатывать примерно 65 тысяч рублей в месяц, выяснили для РИА Новости эксперты «Авито Подработки».
«Лидером рейтинга стали дизайнеры — среднее предлагаемое вознаграждение составило 64 476 рублей в месяц. Такой высокий показатель объясняется тем, что дизайнеры закрывают сразу несколько типов задач бизнеса: разработку фирменного стиля, оформление рекламных кампаний и создание цифрового контента для сайтов и приложений», — рассказали эксперты.
На втором месте по прибыльности оказалась подработка SMM-специалистом — в среднем 43 246 рублей в месяц. Тройку лидеров замкнули фотографы со средним заработком в 34 464 рублей.
Также высокие вознаграждения предлагают моделям, которые в среднем за счет подработки могут получать около 30 тысяч рублей в месяц, и аниматорам — 23 тысячи рублей.
«Креативные подработки становятся привлекательными для исполнителей благодаря сочетанию нескольких факторов: гибкому формату занятости, возможности выбирать проекты и развивать портфолио. Наиболее заметный рост откликов мы наблюдаем на вакансии фотографов (+19% год к году). На втором месте — дизайнеры (+13%), а замыкают тройку модели (+8%). Интерес к этим направлениям поддерживает и растущий спрос бизнеса на визуальный контент — компаниям регулярно требуются материалы для продвижения, рекламы и коммуникации с аудиторией», — прокомментировал старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрий Королев.