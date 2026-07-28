Капитальный ремонт школы № 1 в Николаевске-на-Амуре завершится к 1 сентября

Ремонтные работы в самой школе завершились в июне, они были выполнены в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Благодаря этому в школе появились современные залы — спортивный, актовый и хореографический, а также уютные зоны для отдыха, цифровые лаборатории, компьютеры и новые учебники. Качество ремонта проверил лично губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он прогулялся по школе и остался доволен увиденным, но поручил благоустроить прилегающую к школе территорию и уложить новый асфальт в автогородке. Сделать это нужно до 1 сентября, чтобы местные школьники могли начать новый учебный год в комфортных условиях. Добавим, что в этом году в Хабаровском крае ведется капитальный ремонт 11 школ — по этому показателю регион занимает первое место на Дальнем Востоке. А за последние четыре года в регионе были отремонтированы 32 школы.