FT рассказала, как книги с авторами-людьми стали премиум-товаром

Ведущие издательства пересматривают подход к работе с авторами на фоне стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ). В индустрии формируется новый тренд: книги, написанные людьми, становятся премиальным товаром, пишет Financial Times (FT).
По данным газеты, издатели все чаще вставляют в контракты пункты об использовании ИИ. Pan Macmillan требует от авторов гарантии, что произведение является оригинальной работой и создано человеком. Bloomsbury также запрещает использование генеративного ИИ в публикациях. Некоторые издатели занимают более жесткую позицию: Microcosm Publishing заявляет, что его политика в отношении ИИ — «нет, спасибо», включая проверку орфографии и грамматики.
Руководители издательств признают, что с трудом отличают тексты, написанные ИИ, от человеческих. «Каждую неделю мы видим книгу, в которой подозреваем использование ИИ. Мы не знаем, сколько мы неосознанно публикуем», — заявил FT один из топ-менеджеров.
В ответ на вызовы Общество авторов Великобритании и Гильдия авторов США запустили программы маркировки, позволяющие использовать на книгах логотип Human Authored («Создано человеком»), подтверждающий минимальное вмешательство ИИ.
Сейчас издатели вынуждены искать «исключительные произведения, а не работы самого низкого уровня, потому что-то, что делает ИИ, относится именно к самому низкому уровню», считает гендиректор издательства Authors Equity и бывший руководитель американского подразделения Penguin Random House Мадлен Макинтош.
В марте издательство Hachette было вынуждено отозвать с полок в Великобритании и отменить выпуск в США хоррор-роман «Застенчивая девочка» (Shy Girl) Мии Баллард после обвинений в том, что книга была частично написана ИИ. Баллард отрицает обвинения.
«После истории с Shy Girl каждый редактор нервничает», — признался газете один из топ-менеджеров издательства.
Как считает Найджел Ньютон, основатель и главный исполнительный директор книжного издательства Bloomsbury Publishing, выпустившего в том числе и культовую серию книг «Гарри Поттер», авторы все чаще будут использовать искусственный интеллект, чтобы разжечь творческие способности и преодолеть писательский блок.
Ранее Федеральный судья в Сан-Франциско утвердил мировое соглашение об урегулировании спора между компанией Anthropic, разрабатывающей ИИ Claude, и группой авторов. Организация обязана выплатить им $1,5 млрд (около 117,47 млрд руб.). Писатели обвиняли компанию в использовании их книг для обучения Claude.
На компанию OpenAI, создавшую чат-бота ChatGPT, также подавали иск от лица Гильдии авторов и 17 писателей. С разработчиками искусственного интеллекта судятся в том числе Джордж Мартин, Джон Гришэм, Элин Хильдебранд. В иске утверждалось, что компания «скормила» книги писателей «большой языковой модели», нарушая авторские права и принимая участие в «систематической массовой краже».
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