FT рассказала, как книги с авторами-людьми стали премиум-товаром

По данным газеты, издатели все чаще вставляют в контракты пункты об использовании ИИ. Pan Macmillan требует от авторов гарантии, что произведение является оригинальной работой и создано человеком. Bloomsbury также запрещает использование генеративного ИИ в публикациях. Некоторые издатели занимают более жесткую позицию: Microcosm Publishing заявляет, что его политика в отношении ИИ — «нет, спасибо», включая проверку орфографии и грамматики.