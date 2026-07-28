Отключения газа, света и воды пройдут на 7 улицах Нижнего Новгорода 28 июля

В 09:00 коммунальщики обесточат дома с номерами 1, 3, 3 б, 5, 7, 9, 11, на Львовской, 3 и 5 на Дружаева, 32 и 34 на Дворовой, а также 11, 13, 15 на Переходникова. Электричество вернется в здания лишь в шесть часов вечера.