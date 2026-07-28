Отключения газа, света и воды пройдут на 7 улицах Нижнего Новгорода 28 июля

Временное отсутствие привычных удобств ожидает нижегородцев, чьи квартиры располагаются на одной из семи улиц города, где сегодня пройдут плановые работы на сетях. В управлении ГОЧС регионального центра опубликовали адреса, где 28 июля не будет света, горячей воды или газа.
На два дня без горячей воды останутся следующие дома: 3/1, 2, 3, 5/1, 2, 3, 7/1, 2, 3, 9/1, 2, 3 на Фруктовой, 11, 13, 15, 17, 17/1, 2, 3, 4, на Родионова и 1, ½, 3, 4, 2, 2/2, 3, 4, 3, 3/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 на Усилова. Подачу ресурса возобновят только 30 июля в восемь часов утра.
Улица Родионова сегодня попала еще в один список. В зданиях №№ 130, 130а, 132, 132а, 128, 128а, 126, 126а, 124, 124а, 122, 122а, 120, 120а, 118, 118а, б, в, 116, 110а, 116а, 106, 104, 102, 102 а, б, 100, 98 приостановят газоснабжение. Работы на инженерных системах будут проводить с 08:30 до 18:00.
В 09:00 коммунальщики обесточат дома с номерами 1, 3, 3 б, 5, 7, 9, 11, на Львовской, 3 и 5 на Дружаева, 32 и 34 на Дворовой, а также 11, 13, 15 на Переходникова. Электричество вернется в здания лишь в шесть часов вечера.
Напомним, в Нижнем Новгороде стартовал ремонт канатной дороги. Воздушная переправа не обслуживала пассажиров с 5 июля.