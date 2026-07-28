Она пьёт, он поёт: Милохин и Зеленская берут $50 тысяч за выступления на частных корпоративах

Его спутницей выступает 21-летняя Дарина Зеленская из Киева. У них чётко распределены роли на площадке. Пока молодой человек развлекает публику, девушка категорически отказывается выходить к гостям. Она предпочитает проводить время за счёт клиента, попивая лёгкие напитки.