Волгоградские новости 28 июля: странные звуки, сильная вонь, победа «Ротора»

Этому предшествовал разнос губернатора Андрея Бочарова на стройплощадке реабилитационного центра в Волгограде — сдача его в эксплуатацию откладывается на неизвестный срок. Провалено и строительство детской поликлиники в Волжском, а подрядчика, который должен был отреставрировать кинотеатр «Родина» в областном центре внесли в чёрный список — в здании, как говорят в народе, конь не валялся. Тенденция, однако.