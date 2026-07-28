Волгоградские новости 28 июля: странные звуки, сильная вонь, победа «Ротора»

В Волгоградской области — затишье. Беспилотную опасность в ночь на 28 июля не объявляли, пожары, на счастье, больше не полыхают по всему региону. Что обсуждают волгоградцы в это утро и чего ждут от предстоящего дня, выяснял vlg.aif.ru.
«Что-то стрекотало»: неспящие по ночам.
Официально об опасности БПЛА жителей Волгоградской области не предупреждали минувшей ночью, но горожане и селяне уже по привычке прислушивались к каждому звуку.
«Над нашим селом пролетел вертолёт — низко», «Я тоже видела, что в небе что-то летело, на самолёт не похоже», «Стрекочет что-то за окном», — делились впечатлениями люди.
«Хватит прислушиваться к каждому “дзыньку”, так и крыша может съехать», — посоветовал один из участников чата.
В первом часу ночи разговор переключился на другую тему: «У нас в Красноармейском снова ужасная вонь», «И опять будут говорить, что дожди и туманы виноваты».
Так за обсуждениями прошла ночь.
Тем временем, пока одни прислушивались к ночным звукам, другие любовались звёздным небом. И оно было прекрасно.
Снимком Млечного пути поделилась в МАХ-канале «Волгоград» жительница Суровикинского района.
Победа «Ротора»: лучшая игра сезона.
Фанаты «Ротора» тем временем отмечали победу любимой команды: волгоградские футболисты обыграли соперников из Набережных Челнов со счетом 2:0. Это уже второе достижение сине-голубых в Лиге PARI.
Первый гол во время пенальти забил Абу-Саид Эльдарушев, второй — Артём Симонян. Болельщики называют игру лучшей на сегодняшний день в этом сезоне. Прежде «роторианцы» проиграли «Нижнему Новгороду» со счетом 4:2, а затем обошли в игре «СКА-Хабаровск» — 1:0.
«Что было — то и бросил»: блогер объяснил 5-тысячную в озере Слёз.
Блогер из Астрахани Святослав Коваленко объяснил своё поведение на Мамаевом кургане. Накануне vlg.aif.ru рассказывал: он бросил 5-тысячную купюру в озеро Слёз, куда принято бросать монеты, чтобы вновь вернуться когда-нибудь ещё на это место.
Дело кончилось скандалом: люди стали пытаться достать банкноту, забыв, ради чего пришли. Блогер снял происходящее на видео, ролик завирусился в Сети. Полиция начала проверку по данному факту.
Коваленко позже объяснил v1.ru — он не собирался «ловить хайп», просто денег мельче у него с собой не было. В пресс-службе регионального главка МВД пока о результатах проверки не сообщали.
Трагическое ДТП: пронзённый ломом пассажир скончался.
Трагическое известие сообщили накануне в облздраве — во второй половине дня 28 июля скончался мужчина после жуткого происшествия, случившегося 23-го числа.
В тот день в Тракторозаводском на Третьей продольной магистрали напротив опоры ЛЭП № 211 24-летний водитель КамАЗа наехал на лежавший на дороге металлический лом, он отлетел прямо в переднее стекло двигавшейся навстречу Toyota Camry и пронзил пассажира.
Медики четыре дня боролись за его жизнь, но спасти несчастного не смогли.
Кадровые перестановки: отлучение от должности.
Для тех, кто интересуется политикой — в обладминистрации случились кадровые перестановки. Александр Дорждеев больше не глава облфина. За ним осталась только должность вице-губернатора.
Этому предшествовал разнос губернатора Андрея Бочарова на стройплощадке реабилитационного центра в Волгограде — сдача его в эксплуатацию откладывается на неизвестный срок. Провалено и строительство детской поликлиники в Волжском, а подрядчика, который должен был отреставрировать кинотеатр «Родина» в областном центре внесли в чёрный список — в здании, как говорят в народе, конь не валялся. Тенденция, однако.
Погода: преимущественно без осадков.
И о погоде. В Волгограде 28 июля днём 30−32º, юго-западный ветер до 8−13 м/с и никаких осадков. К ночи температура опустится до 20−22º.
В регионе синоптики прогнозируют днём 28−33º и кое-где небольшие дожди. В ночь на 29 июля — 18−23º, местами 13−18º.
Об отключении газа и света — по ссылке.