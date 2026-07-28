С начала года прокуратура Прикамья пресекла более 44 тыс. нарушений закона

За шесть месяцев 2026 года прокуроры Пермского края защитили права 11,1 тыс. граждан и пресекли свыше 44,5 тыс. нарушений закона. Число поступивших обращений превысило 51,5 тыс., разрешено по существу почти 30 тыс. жалоб, из них удовлетворено 7,4 тыс. Такие данные были озвучены на прошедшей коллегии краевой прокуратуры, посвященной итогам работы за I полугодие 2026 года.