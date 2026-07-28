В Канске 17-летний мотоциклист с пассажиркой опрокинулся, уходя от ДПС (видео)

В Канске 17-летний мотоциклист с пассажиркой попал в ДТП и был госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции по Красноярскому краю.
Накануне вечером экипаж ДПС заметил на одной из улиц города мотоциклиста без шлема. Водитель, проехав мимо патрульной машины, увеличил скорость. На перекрестке с круговым движением по улице Трактовой он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, врезался в бордюр и опрокинулся.
За рулем оказался 17-летний местный житель без водительского удостоверения. Пассажиром была его ровесница, она была в шлеме и не пострадала. Сам водитель получил травмы, его увезли в больницу.
На подростка составили несколько протоколов: за управление без прав, выезд на встречную полосу, езду на незарегистрированном мотоцикле, отсутствие шлема и полиса ОСАГО. Сотрудники также подготовили рапорт о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание. Мотоцикл изъяли и поместили на спецстоянку. Проверка продолжается.
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