В Канске 17-летний мотоциклист с пассажиркой опрокинулся, уходя от ДПС (видео)

Накануне вечером экипаж ДПС заметил на одной из улиц города мотоциклиста без шлема. Водитель, проехав мимо патрульной машины, увеличил скорость. На перекрестке с круговым движением по улице Трактовой он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, врезался в бордюр и опрокинулся.