Жительница Хабаровского края ударила ножом сожителя в целях защиты

Изначально действия женщины квалифицировали как умышленное убийство (ст. 105 УК РФ), но в судебном заседании установили, что она действовала в состоянии обороны, хотя и превысила её пределы. Подсудимая признала вину и раскаялась. Суд назначил ей 1 год ограничения свободы. С учётом времени, проведённого под стражей в период следствия и судебного разбирательства, наказание было фактически отбыто — женщину освободили в зале суда.