«Кто-то манипулирует рынком»: Дмитриев назвал странным резкое снижение цен на нефть

Цены на мировом нефтяном рынке резко снизились. И произошло это на фоне уменьшения поставок сырья. Такая ситуация крайне нетипична и похожа на манипуляцию. Об этом в соцсети Х заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Кто-то манипулирует рынком нефти, который снизился на 8% после сокращения поставок примерно на 5 миллионов баррелей в сутки?», — задался вопросом российский политик.
При этом ранее эксперты в голос говорили о том, что цена нефти марки Brent может подскочить выше $120 за баррель к четвертому кварталу года, если перебои с поставками через Ормузский пролив сохранятся.
Американо-иранский конфликт фактически возобновился 8 июля, когда США впервые после подписания меморандума с Тегераном нанесли серию ударов по Ирану. В тот же день президент Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия.