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«Кто-то манипулирует рынком»: Дмитриев назвал странным резкое снижение цен на нефть

Дмитриев заподозрил манипуляции на рынке нефти после сокращения поставок.

Источник: Комсомольская правда

Цены на мировом нефтяном рынке резко снизились. И произошло это на фоне уменьшения поставок сырья. Такая ситуация крайне нетипична и похожа на манипуляцию. Об этом в соцсети Х заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Кто-то манипулирует рынком нефти, который снизился на 8% после сокращения поставок примерно на 5 миллионов баррелей в сутки?», — задался вопросом российский политик.

При этом ранее эксперты в голос говорили о том, что цена нефти марки Brent может подскочить выше $120 за баррель к четвертому кварталу года, если перебои с поставками через Ормузский пролив сохранятся.

Американо-иранский конфликт фактически возобновился 8 июля, когда США впервые после подписания меморандума с Тегераном нанесли серию ударов по Ирану. В тот же день президент Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия.

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