Проблему с электроснабжением в Чумикане решат два новых дизель-генератора

— Последнее время энергоснабжение села обеспечивали три установки, чья совокупная мощность едва достигала 1,3 МВт. При этом оборудование часто выходило из строя и требовало постоянного ремонта. Появление двух новых, более надежных машин — это не просто техобновление, а реальная «скорая помощь» для всего села, — прокомментировала глава Чумикана Надежда Николаева.