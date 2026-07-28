Проблему с электроснабжением в Чумикане решат два новых дизель-генератора

На северное побережье Хабаровского края в село Чумикан морским транспортом доставлены две новые дизель-генераторные установки (ДГУ) единичной мощностью 1,0 МВт каждая. Ввод в строй этих агрегатов должен кардинально укрепить местную энергосистему, которая в последние месяцы работала на пределе своих возможностей. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что в феврале этого года в Чумикане из строя вышел старый, выработавший свой ресурс генератор. Тогда проблему удалось купировать за счет экстренной доставки передвижных электростанций, однако ситуация оставалась напряженной.
— Последнее время энергоснабжение села обеспечивали три установки, чья совокупная мощность едва достигала 1,3 МВт. При этом оборудование часто выходило из строя и требовало постоянного ремонта. Появление двух новых, более надежных машин — это не просто техобновление, а реальная «скорая помощь» для всего села, — прокомментировала глава Чумикана Надежда Николаева.
Специалисты подрядной организации АО «Хабаровские энергетические системы» уже приступили к монтажу прибывшего оборудования и его комплексной наладке.
После прохождения всех пуско-наладочных работ ДГУ будут введены в эксплуатацию, что позволит снять риски веерных отключений в предстоящий осенне-зимний период.