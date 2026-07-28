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Берег Амура в Хабаровске завалили 37,5 тоннами мусора

Строительный и сельскохозяйственный мусор складировали прямо в водоохранной зоне Амура.

В Хабаровске ликвидировали несанкционированную свалку на полуострове Заячий. Из водоохранной зоны Амура вывезли и утилизировали 37,5 тонны отходов, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку после обращения, поступившего во время личного приёма Амурского бассейнового природоохранного прокурора.

На землях, государственная собственность на которые не разграничена, в водоохранной зоне реки Амур образовалась несанкционированная свалка площадью более 100 квадратных метров.

На территории складировали отходы производства и потребления, строительный мусор и отходы сельскохозяйственного производства.

По представлению природоохранного прокурора администрация Хабаровска организовала очистку земель. Всего с территории вывезли и надлежащим образом утилизировали 37,5 тонны отходов.