Во время ЧМ-2026 букмекеры заработали на больших ставках старых клиентов

«Ъ» опросил участников рынка беттинга об итогах ЧМ-2026. В Olimpbet не раскрыли абсолютных показателей по объему, среднему размеру ставок и выручке, добавив, что объем ставок в купонах «оказался выше, чем на ЧМ-2022 и на Евро-2024». Однако число клиентов, ставивших на турнир, сократилось на 34% по сравнению с ЧМ-2022, и на 27% по сравнению с Евро-2024, уточнил директор по развитию компании Константин Гусев. В результате рост оборота обеспечен не расширением аудитории, а большей интенсивностью и средним размером ставок: на клиента пришлось 24,6 купона против 15,6 на ЧМ-2022 и 14,3 на Евро-2024, говорит он.