В Подмосковье завтра может выпасть до 20 мм осадков

В Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и дождя. Предупреждение действует до 21:00 29 июля, следует из данных Гидрометцентра. В Москве сегодня прогнозируется +25…+27°С, облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, по области — до +28°С. Завтра температура в столице опустится до +18…+20°С, по области — до +17…+22°С.