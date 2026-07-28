Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Даня Милохин начал принимать заказы на корпоративы за границей

Блогер Даня Милохин начал принимать заказы на выступления на частных мероприятиях за рубежом. По данным Shot, за корпоратив он просит 50 тысяч долларов, а оплату принимает только в криптовалюте.

Блогер Даня Милохин начал принимать заказы на выступления на частных мероприятиях за рубежом. По данным Shot, за корпоратив он просит 50 тысяч долларов, а оплату принимает только в криптовалюте.

Сообщается, что Милохин готов выступать в качестве певца, ведущего и танцора, а также прилететь практически в любую страну. Вместе с ним на мероприятия ездит его девушка — украинская тиктокерша Дарина Зеленская.

По информации источника, в бытовом райдере блогера нет особых требований. Организаторам необходимо обеспечить перелет, трехдневное проживание в стандартном номере отеля и питание.

Также сообщается, что Милохин не употребляет алкоголь, передает Telegram-канал.

Ранее Федеральная налоговая служба приостановила операции по банковским счетам российского блогера и музыканта Данилы Милохина в России. Суд вынес решение 9 июля. В качестве причины было указано «непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в течение двадцати дней по истечении установленного срока». Кроме того, блогер должен выплатить 500 рублей по «штрафам, санкциям и возмещению ущерба» перед управлением казначейства.