Shot: Даня Милохин начал принимать заказы на корпоративы за границей

Ранее Федеральная налоговая служба приостановила операции по банковским счетам российского блогера и музыканта Данилы Милохина в России. Суд вынес решение 9 июля. В качестве причины было указано «непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в течение двадцати дней по истечении установленного срока». Кроме того, блогер должен выплатить 500 рублей по «штрафам, санкциям и возмещению ущерба» перед управлением казначейства.