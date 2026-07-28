Россияне за полгода выиграли 31,5 миллиарда рублей в лотереи «Столото»

Больше всего победителей с выигрышами от 1 миллиона рублей появилось в Москве (106 человек), Краснодарском крае (36 человек) и Санкт-Петербурге (35 человек). На четвертом месте расположились Свердловская и Московская области (по 25 человек), пятерку замкнула Новосибирская область (22 человека).