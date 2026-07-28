Что случилось в Гродненской области, где ветер повредил крыши 140 жилых домов. Подробности сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
В результате прохождения грозового фронта и усиления ветра до 20 метров в секунду, в пяти районах Гродненской области сотрудники МЧС 25 раз оказывали помощь в распиловке и уборке поваленных деревьев.
В Вороновском районе сильный ветер повредил крыши 140 жилых домов, а также десяти сельскохозяйственных строений. Из-за указанного 27 июля проходил сбор комиссии по ЧС при районном исполкоме. Принимаются оперативные меры, связанные с устранением последствий. Никто не пострадал.
Ранее мы писали, что произошло с 11-летней девочкой в Минске, которая спрятала у гаражей все семейные сбережения.
Тем временем милиция попросила белорусов отказаться от фото из отпуска в соцсетях для их же блага.
Кроме того, белоруска заявила в милицию на парня, который обещал целовать ее ноги.