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Что случилось в Гродненской области, где ветер повредил крыши 140 жилых домов

Ветер до 20 метров в секунду повредил крыши 140 жилых домов в Гродненской области.

Источник: Комсомольская правда

Что случилось в Гродненской области, где ветер повредил крыши 140 жилых домов. Подробности сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В результате прохождения грозового фронта и усиления ветра до 20 метров в секунду, в пяти районах Гродненской области сотрудники МЧС 25 раз оказывали помощь в распиловке и уборке поваленных деревьев.

В Вороновском районе сильный ветер повредил крыши 140 жилых домов, а также десяти сельскохозяйственных строений. Из-за указанного 27 июля проходил сбор комиссии по ЧС при районном исполкоме. Принимаются оперативные меры, связанные с устранением последствий. Никто не пострадал.

Ранее мы писали, что произошло с 11-летней девочкой в Минске, которая спрятала у гаражей все семейные сбережения.

Тем временем милиция попросила белорусов отказаться от фото из отпуска в соцсетях для их же блага.

Кроме того, белоруска заявила в милицию на парня, который обещал целовать ее ноги.

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