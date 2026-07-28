В Хабаровском крае открывается охота на медведей, снежного барана и оленей

С 28 июля управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края начинает принимать заявления на добычу медведей, снежного барана и дикого северного оленя, сообщает управление охотничьего хозяйства Хабаровского края.
Подать заявление на добычу этих охотничьих ресурсов на общедоступных охотничьих угодьях региона можно лично, через филиал МФЦ или заказным почтовым отправлением.
При личном обращении документы принимают в Хабаровске по адресу: улица Запарина, 92, кабинет 210. Заявления принимают с понедельника по пятницу с 09:30 до 12:30, выдача разрешений проходит с 15:30 до 17:30.
При подаче заявления важно заранее оплатить государственную пошлину за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Её размер составляет 650 рублей. Реквизиты для оплаты опубликованы управлением охотничьего хозяйства.
Справочную информацию можно получить по телефону 8 (4212) 32−58−76.