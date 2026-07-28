Паслер пригрозил закрытием птицефабрике после проблем с водой в Верхней Салде

В Верхней Салде губернатор Свердловской области Денис Паслер провел совещание по вопросу ситуации с водоснабжением. Напомним, что ранее в воде было обнаружено слишком большое количество аммиака.
Особое внимание глава региона уделил работе птицефабрики, отходы которой попали в водоем.
— Руководству необходимо устранить причины происшествия и обеспечить работу в соответствии с требованиями. В противном случае будут рассмотрены меры вплоть до приостановки деятельности, — рассказали в департаменте информационной политики региона.
На текущий момент показатели содержания аммиака в воде находятся в норме. Ситуацию удалось стабилизировать. Отмечается, что специалисты продолжают каждые два часа отбирать пробы воды.
Жителям Верхней Салды разрешили вновь использовать воду для бытовых нужд. Запрет действовал с 17 июля.