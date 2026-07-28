Минздрав уточнил категории пациентов для применения вакцины от меланомы

Вакцина показана в том случае, если у пациента уже диагностировали рак кожи и ему предоставили лечение, но сейчас наблюдается рецидив болезни и нет метастазов в головном мозге. Претендовать на отечественное средство могут граждане, у которых только что выявили меланому кожи IB-IV стадии и которым пока не провели никакого противоопухолевого лечения, запланировав при этом хирургическое вмешательство. По данным НМИЦ, вакцину могут ввести пациентам с меланомой кожи с отдаленными метастазами, которые не получали противоопухолевой лекарственной терапии.