Die Welt: Бойцы ВСУ пришли в ужас от слабой подготовки НАТО на учениях в Швеции

Как отмечает издание, в мае 2025 года украинские военные во время учений в Швеции успешно поразили технику условного противника. При этом военнослужащие НАТО тяжело восприняли такой исход. Один из участников учений рассказал, что западные солдаты слишком часто делают перерывы.