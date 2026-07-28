Украинские военнослужащие во время совместных учений с силами НАТО удивились частым кофе-брейкам и строгим ограничениям на использование беспилотников на полигонах. По данным Die Welt, в ВСУ считают, что в таком виде западные армии не готовы к условиям современной войны.
Как отмечает издание, в мае 2025 года украинские военные во время учений в Швеции успешно поразили технику условного противника. При этом военнослужащие НАТО тяжело восприняли такой исход. Один из участников учений рассказал, что западные солдаты слишком часто делают перерывы.
Другой украинский военнослужащий обратил внимание на многочисленные ограничения на полеты дронов в отдельных зонах полигонов. По его словам, такие правила стали для них культурным шоком, хотя одновременно дали возможность немного отдохнуть.
На этом фоне, пишет газета, в Германии все чаще говорят о необходимости ускорить модернизацию бундесвера. Издание отмечает, что, несмотря на тяжелое положение украинской армии, немецким вооруженным силам, по мнению собеседников, еще предстоит значительно повысить уровень подготовки.
До этого глава военной разведки Швеции Томас Нильссон утверждал, что кризис в отношениях с Россией носит долгосрочный характер, а стороны находятся «в затяжном стратегическом противостоянии».
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что из-за стратегии ЕС, направленной на помощь Украине, страны — члены НАТО рискуют оказаться втянутыми в прямой военный конфликт.