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3105 км на сапборде: путешественник из Иркутска добрался до Комсомольска и идет дальше

Путешественник Юрий Скоробогатов добрался до Комсомольска-на-Амуре в рамках сап-экспедиции «Ареал Востока». Ранее он в одиночку преодолел 2750 километров на сапборде, установив мировой рекорд. На участке от Хабаровска до Комсомольска к нему присоединилась местная жительница Яна. На 89-й день похода путешественники добрались до Амурска, переночевали на лодочной станции, а вчера прибыли в Комсомольск. Сейчас его маршрут.

Путешественник Юрий Скоробогатов добрался до Комсомольска-на-Амуре в рамках сап-экспедиции «Ареал Востока». Ранее он в одиночку преодолел 2750 километров на сапборде, установив мировой рекорд. На участке от Хабаровска до Комсомольска к нему присоединилась местная жительница Яна. На 89-й день похода путешественники добрались до Амурска, переночевали на лодочной станции, а вчера прибыли в Комсомольск. Сейчас его маршрут продолжается, впереди — путь до Николаевска-на-Амуре, который повторяет маршруты казаков-первопроходцев. На данный момент он прошел уже более 3105 километров, но пока отстает от графика на 95 километров. Источник: соцсети Юрия Скоробогатова.