Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция проводит проверку из-за избиения собаки в нижегородском ЖК

В жестоком обращении с питомцем подозревают хозяина.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородская полиция организовала проверку по сообщению об избиении собаки в ЖК «Савин парк» на территории нижегородской деревни Утечино. Сигнал о жестоком обращении с животными поступил в дежурную часть ОМВД России «Кстовский». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

По имеющейся информации, собаку избивал ее же хозяин. Сотрудники правоохранительных органов проверяют полученные данные и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что в России за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность. По статье 245 УК РФ виновного может ждать до пять лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о том, что на Бору двое молодых мужчин пытались похитить девушку. Их уже задержали.