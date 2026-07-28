Полиция проводит проверку из-за избиения собаки в нижегородском ЖК

Нижегородская полиция организовала проверку по сообщению об избиении собаки в ЖК «Савин парк» на территории нижегородской деревни Утечино. Сигнал о жестоком обращении с животными поступил в дежурную часть ОМВД России «Кстовский». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.