Полиция проводит проверку из-за избиения собаки в нижегородском ЖК

Нижегородская полиция организовала проверку по сообщению об избиении собаки в ЖК «Савин парк» на территории нижегородской деревни Утечино. Сигнал о жестоком обращении с животными поступил в дежурную часть ОМВД России «Кстовский». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
По имеющейся информации, собаку избивал ее же хозяин. Сотрудники правоохранительных органов проверяют полученные данные и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Стоит отметить, что в России за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность. По статье 245 УК РФ виновного может ждать до пять лет лишения свободы.
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